Bimbo di 10 anni getta alcol nel camino e resta ustionato: muore al Santobono

Purtroppo non ce l’ha fatta, il bambino di 10 anni ricoverato al Santobono di Napoli. Troppo gravi le ustioni riportate su gran parte del corpo.

Dramma a Scafati dove un bambino di soli 10 anni è morto a causa delle ustioni riportare dopo un grave incidente domestico. Il piccolo si trovava a casa quando ha gettato l’alcol nel camino e la fiamma di ritorno lo ha travolto. Il fatto si è verificato qualche giorno fa, ma oggi si è appresa la triste notizia dall’ospedale Santobono a Napoli dove era ricoverato.

I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, infatti, il bambino ha subito tre operazioni in questi giorni, ma le bruciature erano molto estese e profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi.

“Una terribile tragedia ha colpito la Campania e in particolare la città di Scafati”, racconta il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha seguito la vicenda interfacciandosi anche con i vertici dell’azienda ospedaliera.

(Fonte foto: internet)