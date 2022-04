Comunali ad Acerra, ufficializzato il divorzio tra Piatto e Lettieri

Il presidente del consiglio comunale ha ufficializzato la rottura con il sindaco, dopo dieci anni di alleanza vincente nel territorio che ospita il grande termovalorizzatore della Campania e i più vasti terreni agricoli del Napoletano

Il divorzio tra i due personaggi di punta della politica locale di quest’ultimo decennio, il sindaco, Raffaele Lettieri, e il presidente dell’assise cittadina, Andrea Piatto, si è consumato durante il consiglio comunale di mercoledi scorso. La maggioranza che guarda a Lettieri e al suo prossimo erede alle comunali di giugno – il cui nome non è stato ancora ufficializzato – non ha approvato un documento che Piatto aveva proposto, le osservazioni del Comune di Acerra al piano regionale dei rifiuti. Osservazioni contenevano il no dell’ente all’arrivo di altri impianti per il trattamento ad impatto ambientale. La mancata approvazione del documento avrebbe dunque innescato la rottura.

“Avevamo già preannunciato – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale – che saremmo passati all’opposizione nel caso in cui il sindaco, nelle ore successive all’assemblea cittadina, non avesse fatto pervenire le osservazioni che sono contenute nella proposta di deliberazione presentata un mese fa dal sottoscritto. Prendiamo atto che ciò non e avvenuto – ha detto Piatto – e cioè che si e preferito fare una scelta contro la città e non a difesa di essa per cui siamo costretti a trarne le conseguenze politiche”. Con Piatto ha ufficializzato la sua uscita dalla maggioranza Salvatore Maietta, consigliere comunale e capogruppo di Democratici per Acerra, lista civica che alle comunali di cinque anni fa raccolse molti consensi. “Il sindaco Lettieri – la versione di Piatto – il 31 gennaio mi aveva chiesto di guidare la coalizione così com’era. Ma gli ho risposto che una coalizione politica si forma democraticamente, non con le indicazioni di una persona che ha già terminato il suo secondo mandato. Accettare quella sua proposta per me avrebbe significato fare la testa di legno: non mi appartiene”. “La nostra prospettiva – ha infine chiarito il presidente dell’assise – era già divergente da tempo rispetto alla scelta di andare in continuità con i metodi di questi ultimi due anni, tanto che ho rifiutato di guidare la coalizione senza tentare l’ampliamento alle forze del centrosinistra e a quelle sane della città”. Ma la scelta del presidente del consiglio e di Maietta, che stanno lavorando alla formazione di una coalizione di centrosinistra, non è stata affatto condivisa dagli altri due consiglieri comunali di Democratici per Acerra, che hanno invece deciso di “restare leali e coerenti alla maggioranza uscente denominata centro,sinistra “. Mariangela Di Sarno e Giovanna Ottaviano, attraverso un comunicato ufficiale diramato ieri, hanno attaccato duramente Piatto affermando che il movimento Democratici per Acerra di democratico non ha più nulla.

“Noi invece abbiamo optato per la strada della coerenza e della vera democrazia – hanno sostanzialmente dichiarato Di Sarno e Ottaviano – e quindi confermiamo fiducia a questa giunta e a questa maggioranza e ci auspichiamo che il segretario di Democratici per Acerra si dimetta”. I due consiglieri hanno puntato l’indice contro la componente ora all’opposizione scrivendo di “atteggiamenti autoritari, dittatoriali e discriminatori nei loro riguardi”, di “derive putiniane” e dando una versione dei fatti di ciò che è accaduto in consiglio comunale completamente diversa. “Piatto e Maietta non hanno voluto votare in consiglio – hanno reso noto le due esponenti consiliari – un atto approvato sia in giunta che in commissione bilancio e non hanno voluto ascoltarci”. Intanto anche il centrodestra è al lavoro. Ieri ad Acerra sono intervenuti a un convegno sulla violenza di genere Annarita Patriarca e Michele Schiano, esponenti regionali di spicco rispettivamente di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. “Ci hanno garantito – ha fatto sapere Raffaele Barbato, dirigente cittadino di FdI – che si lavorerà per un centrodestra unito, compatto e autorevole ad Acerra”.