Cisterna, torna la Festa Patronale: ci sarà Franco Ricciardi

Cisterna, dopo tanti anni, torna l’evento dedicato alla Festa Patronale in onore di San Nicola di Bari.

L’obiettivo del Comitato Festa San Nicola è quello di riportare in città un evento che per tanti anni è stato dimenticato. È un’occasione per rinnovare i sentimenti di fede verso il santo patrono e di appartenenza alla comunità.

Il Comitato si è fortemente impegnato a coinvolgere l’intero territorio creando così, una grande sinergia con i cittadini i quali hanno sostenuto concretamente l’iniziativa.

Al programma religioso che culminerà domenica con la celebrazione eucaristica prevista alle 18:00 e con la con la processione del patrono che si terrà alle 19:30, si aggiungeranno iniziative dedicate allo spettacolo ed alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Ci saranno diversi appuntamenti, da giovedì 14 a lunedì 18 Settembre. In particolare, sabato 16 settembre l’esibizione de “I Ditelo Voi”.

Lunedì 18 alle 21:30 il concerto che vedrà protagonista Franco Ricciardi.

Il Comitato ha lavorato per recuperare un evento tradizionale molto sentito e voluto, ma è riuscito nel suo intento grazie al coinvolgimento di tutto il paese.

Ecco l’intero programma: