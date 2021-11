Circumvesuviana si ferma, passeggeri costretti a correre sui binari

TERZIGNO – Treno si ferma: passeggeri costretti a scendere e proseguire il viaggio a piedi sui binari.

È accaduto questa mattina nei pressi della stazione di Terzigno della Circumvesuviana. Da ciò che si apprende, il convoglio partito da Napoli alle 6:52 e diretto a Sarno causa avaria si è bloccato prima di entrare nella stazione di Terzigno. Inutili i tentativi di far ripartire il treno, alla fine ai viaggiatori è stato chiesto di lasciare i vagoni e proseguire in sicurezza lungo i binari fino alla fermata. Conseguenze anche sulla circolazione lungo la tratta interessata dal guasto. Il treno delle 7:22 da Sarno per Napoli, oggi ha effettuato la corsa da Terzigno per il capoluogo con oltre 40 minuti di ritardo.

Limitati anche altri treni prima del ripristino della tratta che ha comportato la ripartenza del treno proveniente da Napoli per Sarno delle 7:40 con 25 minuti di ritardo, mentre il convoglio delle 8:58 da Sarno per Napoli ha effettuato servizio regolare