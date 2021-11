Focolaio in clinica, pronto soccorso chiuso per Covid ad Acerra

ACERRA – Il pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra è chiuso per Covid. Lo ha annunciato il sindaco Raffaele Lettieri sui social.

“Si avvisa la cittadinanza che il Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori attualmente è chiuso al pubblico per covid. E rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione. E’ indispensabile la massima attenzione per il contenimento del Covid-19, emergenza da combattere attraverso il rispetto di tutte le misure restrittive e le regole nazionali e regionali. Si tratta di norme necessarie per contrastare l’epidemia: tutti siamo chiamati a rispettarle per vincere questa battaglia” ha scritto poco fa Lettieri.

Una notizia che conferma la gravità della situazione del contagio emersa già nel weekend nei reparti di Cardiologia e Ginecologia, dove sono stati accertati almeno 11 casi, compresi quelli di mamme e neonato. Una 70enne cardiopatica, risultata positiva al Covid, è deceduta anche se per cause non legate al contagio.