Circumvesuviana, scomparsi i bus di Eav

Circumvesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa pendolari

Scomparsi i bus di Eav

È circa una settimana che non si hanno traccia dei bus Eav sulle strade della provincia di Napoli. Da Baiano, Saviano, Sorrento, Ottaviano, Comiziano, Terzigno arrivano segnalazioni di cittadini lasciati alla fermata senza bus, senza informazioni, bus che in parte oltre alle corse di linea, dovrebbero coprire anche le corse integrative e/o sostitutive delle linee ferroviarie della circumvesuviana.

Tutto quello che sta succedendo è a conoscenza dell’azienda che si è ben guardata di fare un comunicato stampa, diffondere anche attraverso la stampa questa situazione incresciosa frutto di una vertenza interna tra dipendenti e azienda. Eav è pronta a riempire TV e giornali quando c’è da tagliare un nastro, ma si inabissa quando c’è da dare risposta a dei disservizi causati, quando c’è da comunicare dei disagi.

Noi fruitori del servizio di trasporto pubblico quando possiamo continuiamo ad alzare il velo, perchè crediamo che almeno una giusta e corretta informazione la meritiamo.

Enzo Ciniglio gruppo facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

Avv Marcello Fabbrocini Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS

salvatore alaia Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone

giovanni barritto Federconsumatori Campania APS

