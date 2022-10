Chiusa piazza di spaccio nella 219: fermati insospettabili di Marigliano, Sant’Anastasia e Brusciano

BRUSCIANO: Carabinieri arrestano 3 pusher e poi trovano droga in un cassetto montato in un’ascensore

Tre persone in manette, due di loro incensurate. Si tratta del 25enne Alfredo Cannillo, di un 35enne di Marigliano e un 39enne di Sant’Anastasia. E’ piena notte e i 3 sono tra le strade del complesso popolare ex lege 219. I carabinieri della sezione operativa di castello di cisterna li osservano a lungo e intervengono quando sanno di trovare un cospicuo bottino.

Nelle loro disponibilità 79 dosi di crack, 55 di cocaina e 2837 euro in contante ritenuto provento illecito. Sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e portati in carcere a Poggioreale. E’ lì che ricostruiranno la loro versione dei fatti, quella da raccontare al giudice durante l’udienza di convalida

Gli stessi militari hanno rinvenuto nell’ascensore di uno dei palazzoni del rione circa 90 dosi di crack. Erano nascoste in un vero e proprio cassetto, montato sopra la cabina dell’ascensore, affianco al motore. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.