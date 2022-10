12 – Amsterdam-Cremona-Napoli

Amsterdam-Cremona-Napoli, è un attimo, una settimana e ti accingi ad affrontare per la seconda volta l’Ajax, dopo un gran successo con un’inaspettata Cremonese.

Le paure erano tante, il rischio di perdere punti con una piccola dietro l’angolo, dopo le fatiche europee. E la Cremonese si mostra tosta, attenta, pericolosa. Il Napoli passa in vantaggio per prima, Kvara si procura il rigore, Politano lo segna. Ma i grigiorossi non ci stanno, il tempo finisce con il pareggio di Dessers. Ma il Napoli non è quello dei punti persi con le piccole, la porterà a casa, grazie ai subentranti. Sbilancia il risultato Simeone, che puntualità e cinismo. Finiscono l’avversario Lozano e Olivera.

Ma è un attimo, anche per chi vi scrive. Stasera si ritorna ancora in campo. Il Maradona ospita l’Ajax, per saldare ancora di più la qualificazione. A stasera.