Malore durante un concerto per Enzo Gragnaniello. Come sta ora il cantante

Paura per Enzo Gragnaniello: l’artista si è sentito male subito dopo un’esibizione a Camigliano, piccolo centro del Casertano. Un improvviso malore ha colpito il cantautore poco dopo le 23 mentre si trovava ancora sul palco in procinto di congedare i fan.

Il 67enne si è accasciato proprio mentre stava tornando nel backstage destando enorme preoccupazione in tutti i presenti. È stato subito allertato il 118 per il trasporto in ospedale e attualmente si troverebbe ancora sotto osservazione anche se, stando ad alcune indiscrezioni, pare che le condizioni di salute del cantante siano già migliorate.

La biografia di Enzo Gragnaniello

Voce e chitarra è sempre stato il tratto distintivo dell’artista partenopeo che ha collaborato con grandissimi nomi della musica italiana fin dalla giovane età, tra cui Mia Martini, Adriano Celentano, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni e Roberto Murolo. Una carriera, quella di Enzo Gragnaniello, assolutamente fenomenale grazie anche alle tantissime composizioni che hanno fatto cantare milioni di persone per le quali ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera, uno fra tutti la Targa Tenco, uno dei riconoscimenti musicali più ambiti nel campo della musica italiana.