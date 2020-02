Cercola, al via l’iscrizione al Forum dei Giovani

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Comune di Cercola

Avvicinare i cittadini alle istituzioni; allargare gli spazi di partecipazione civica e democratica; fornire luoghi di formazione e crescita personale, sociale e politica.

Questi tre obiettivi sono oggi sfide, di breve come di lungo periodo, imprescindibili per qualsiasi amministrazione, corpo sociale e politico; e a maggior ragione ciò vale per comunità ed enti locali, che trovano nella capacità di autogovernarsi ed allargare i processi di gestione della cosa pubblica importanti indicatori di salute ed efficienza.

Il Forum è una organizzazione di giovani che operano sul territorio comunale attraverso la proposta e la realizzazione di idee, progetti ed attività. Negli anni passati sono state molteplici le iniziative lanciate per promuovere sport, cultura, musica e spettacolo, come le due edizioni del contest “E Sonà Mo!”, vetrina per diverse band emergenti dell’hinterland vesuviano, il concerto de La Maschera, “Caravita Street Sport”, momento di aggregazione per i più piccoli, corsi di formazione gratuiti, dibattiti pubblici e molto altro. Soprattutto, oltre all’opportunità di realizzare qualcosa di costruttivo per la collettività, si dà la possibilità ai nostri giovani di crescere, confrontarsi e maturare delle esperienze che porteranno con sé nel loro percorso di vita.

Sulla scorta di queste considerazioni invito i concittadini aventi un’età compresa tra i 16 e i 35 anni ad iscriversi all’Assemblea di gestione del Forum: basterà compilare e consegnare all’ufficio Protocollo del Comune (o inviare tramite Pec all’indirizzo indicato) i moduli reperibili sul sito del Comune di Cercola, entro e non oltre le ore 12:30 del 21 febbraio 2020.

Assessore alle politiche giovanili

Antonella Ferraro