Castello di Cisterna, successo per il torneo regionale di scacchi

Termina il torneo regionale di scacchi. Il re degli scacchi è il giovane Duraccio Walter Mattia, classe 1996.

Si è concluso, domenica 5 giugno a Castello di Cisterna, il torneo regionale di scacchi organizzato dal Circolo Scacchi A. Mele Di Pomigliano d’Arco e dal Circolo Follemente Scacchisti di Caserta i quali hanno dato vita prima al torneo Provinciale Napoli – Caserta poi, al torneo Regionale valido per le semifinali nazionali. È sorprendente come il 50% dei partecipanti erano giocatori under 26.

Il torneo si è svolto nell’ Auditorium Parco E. De Nicola in via Madonna Stella Traversa Cimabue, nei pressi della Scuola dell’infanzia “Grazia Deledda” (Castello di Cisterna), con l’ausilio del patrocinio del Comune, in particolare, del Sindaco, Dott. Aniello Rega e dell’Assessore allo sport, Giovanni Pandolfi, i quali hanno creduto ed appoggiato le iniziative scacchistiche. Il vincitore è il giovane Duraccio Walter Mattia classe 1996 che, con tenacia e perseveranza ha battuto giocatori di livello superiore riuscendo così ad aggiudicarsi il torneo con un punteggio pieno (6 punti in 6 partite), conquistando anche il titolo di C.M. (Candidato Maestro).

Nella foto il vincitore Duraccio Walter Mattia