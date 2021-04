Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Casamarciano.

Nessun rientro in aula per gli alunni delle scuole di Casamarciano. Il sindaco Carmela De Stefano proroga la didattica a distanza fino al 17 aprile. Prorogate, inoltre, tutte le misure anti assembramento (in scadenza oggi) fino al 2 maggio.

Disco rosso, dunque, ai pubblici uffici se non previa prenotazione e per servizi di somma urgenza. Divieto di stazionamento nei luoghi pubblici ed interdizione alle aree a verde con il coprifuoco alle 18:00 per tutti i minorenni che dovranno comunque circolare con l’autocertificazione firmata da uno dei genitori.

“Purtroppo i numeri non ci consentono di riaprire – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – la situazione presenta ancora un alto indice di rischio, come ci confermano i dati all’interno della piattaforma Sinfonia. Occorre massimo rigore confermando, ancora per quale settimana, tutte le misure restrittive. Monitoreremo il quadro epidemiologico e se ci saranno le condizioni procederemo con piccole aperture”.