Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Casamarciano.

Lotta al sacchetto selvaggio: sanzionato trasgressore con una multa di seicento euro grazie al sistema di videosorveglianza.

Controlli a tappeto sul territorio comunale di Casamarciano. L’attività di indagine promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmela de Stefano ha permesso di identificare un uomo mentre era intento ad abbandonare sacchetti di rifiuti in via Caracciolo.

L’identificazione è stata resa possibile grazie al sistema di videosorveglianza attivo lungo l’area interessata ed il trasgressore dovrà ora pagare una multa di seicento euro.

“Purtroppo la mano degli incivili è sempre pronta a colpire – dichiara il sindaco Carmela De Stefano – In queste settimane abbiamo intensificato i controlli e grazie anche ad alcune segnalazioni siamo riusciti ad intervenire ripulendo alcune zone dai sacchetti selvaggi. Ma non basta – continua il primo cittadino – È necessario che ognuno faccia la propria parte assumendo comportamenti rispettosi altrimenti non andremo da nessuna parte. Motivo per il quale abbiamo intensificato i controlli e chi sbaglia paga. L’incivile non può averla vinta”.