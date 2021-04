Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana.

Strade e marciapiedi nuovi, approvati progetti che includono scuole e parchi, estensione della rete gas metano.

Una Somma Vesuviana con strade nuove, marciapiedi nuovi e non solo!

Di Sarno: “Approvati progetti per circa 20 MLN di euro di investimenti che includono anche scuole e parchi”.

Cimmino: “Quasi ultimato il primo lotto per ben 15 strade, a breve il secondo lotto per altre 10 strade. Pubblica illuminazione nuova in tutta la città e tutta a LED ed estensione della rete di gas metano”.

“Ben 15 strade nuove: Via Pigno in località Rione Trieste, via Pomigliano, via Traversa Duca di Salza, via Capitolo, via Sant’Anna, Via Santa Maria del Pozzo, Via Cimitero in località Santa Maria del Pozzo ed ancora Via Mercato Vecchio, Spirito Santo, Traversa Turati, Via Fossa dei Leoni, Via Gobetti, Via Turati, Via Aldo Moro, Via Roma dove terminati i marciapiedi metteremo anche il nuovo manto stradale. In queste ore sono in corso cantieri a Via Roma, con la realizzazione di marciapiedi nuovi e abbattimento delle barriere architettoniche ed anche a Via Mercato Vecchio. Non ci fermiamo in quanto a breve avremo un secondo lotto con il quale andremo a rifare altre 10 strade oltre alle 15 già citate. Ritmo serrato anche sui lavori di realizzazione della nuova pubblica illuminazione. Stiamo dotando tutto il paese di impianti a LED. Ad oggi abbiamo installato 2300 punti luce su 3950 previsti ed abbiamo sostituito ben 1700 pali sui 2100 previsti.

Inoltre ci sono novità importanti anche per l’estensione della rete gas metano ad opera di ITALGAS e dunque con molto piacere comunico che il metano arriverà nelle case di altri cittadini sommesi”. Lo ha annunciato Ciro Cimmino, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana.

“Il desiderio di apportare benefici al mio paese è sempre con me. Siamo dinanzi ad un percorso che non ha precedenti a Somma Vesuviana e per Somma Vesuviana – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco del comune napoletano – ed abbiamo progetti per circa 20 MLN di euro di investimenti: strade, marciapiedi, scuole, servizi sociali. Tanti i cantieri aperti nonostante il COVID e tanti altri si vedranno nelle prossime settimane per avere una Somma più bella e con servizi migliori”.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]