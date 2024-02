Casalnuovo, spari all’indirizzo di una concessionaria auto in via Filichito. Europa Verde: “Recrudescenza preoccupante dei raid armati in città, solidarietà alla vittima dell’intimidazione”. Il negoziante: “Qui la criminalità imperversa, ma non l’avranno vinta”

Colpi di pistola esplosi giovedì notte all’indirizzo di una concessionaria per il noleggio di auto e scooter in via Filichito a Casalnuovo. Il titolare, che al suo arrivo la mattina di venerdì 16 febbraio ha trovato diversi fori di proiettile nella serranda e alcuni bossoli rimasti a terra, ha sporto denuncia dell’accaduto e ha inviato il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza alle forze dell’ordine e al deputato Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini si vede un’auto di colore bianco dalla quale scendono due soggetti armati di pistola che iniziano a sparare verso la concessionaria e le autovetture parcheggiate nel cortile per poi darsi alla fuga.

“Un atto grave che segue altri episodi simili avvenuti negli ultimi tempi a Casalnuovo. Da anni in questo territorio non si verificava un numero così consistente di raid intimidatori a colpi di armi da fuoco. Una recrudescenza preoccupante che ci spinge a rinnovare la richiesta di una maggiore presenza da parte delle forze dell’ordine, specie nelle ore notturne, nei quartieri più a rischio della città. Invitiamo al tempo stesso la cittadinanza a collaborare con le forze dell’ordine, anche in forma anonima, per aiutarci a estirpare la presenza dei criminali da Casalnuovo. Al commerciante, che ha avuto il coraggio di denunciare subito l’episodio, va la nostra solidarietà e continueremo a seguire la vicenda fino a quando non saranno individuati e catturati gli autori di questo gesto criminale e vigliacco”. Queste le parole del deputato Francesco Emilio Borrelli e di Rosario Visone co-portavoce regionale di Europa Verde.

“Già in passato abbiamo subito episodi del genere – ha dichiarato Emilio Ilardi vittima dell’intimidazione -ma abbiamo sempre denunciato e sono fiducioso che a breve gli investigatori riescano a catturare anche questi criminali. Ho subìto tempo fa anche una rapina proprio fuori casa dove alcuni delinquenti mi hanno puntato la pistola contro nonostante fossi in auto con i miei figli; il tutto per prendermi un orologio. A Casalnuovo la microcriminalità imperversa, troppi delinquenti da strada che sono pronti a sparare per pochi spiccioli. Noi ci siamo stancati di questa situazione, ma non per questo chiuderemo i nostri negozi. Non l’avranno vinta loro”.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/725320883078857