Acerra tra ambiente e giustizia sociale: vertici delle associazioni a confronto con studenti

ACERRA – Giustizia sociale e giustizia ambientale. E’ stato questo il tema dell’incontro organizzato nella mattinata di ieri, sabato 19 febbraio, dal circolo Terra Nostra Acerra, in collaborazione con ANPI e Amnesty International Italia. Un dialogo con gli studenti del Liceo de’ Liguori di Acerra che ha toccato i temi dei diritti civili, della condizioni dei migranti, della condizione ambientale del territorio, dell’ antifascismo.

I saluti del preside Giovanni La Montagna hanno aperto il convegno seguito dagli interventi di Emanuele Russo, Amnesty International Italia; Stefano Ciafani, presidente di Legambiente Italia, Vincenzo Calò, responsabile ANPI sud Italia, Mons. Di Donna vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana. L’incontro è stato moderato da Antonella Terracciano, Legambiente Campania.

Importante il contributo delle studentesse e degli studenti del Liceo che con la loro preparazione e il loro senso critico hanno dato stimoli e spunti ai referenti delle associazioni coinvolte.

Un evento importante per la comunità per tornare a parlare di giustizia ambientale e sociale in una città che vive criticità e contraddizione ma che, tuttavia, resiste.