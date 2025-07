Casalnuovo, fermati con 370mila euro in contanti nell’auto

CASALNUOVO DI NAPOLI: in auto con oltre 370mila euro in contante. Carabinieri denunciano 2 libici

Un controllo alla circolazione come tanti. Una paletta si solleva e un carabiniere che impone l’alt ad un’auto. Siamo nella serata di Casalnuovo di Napoli e in macchina ci sono due uomini libici, entrambi con le carte in regola per soggiornare in Italia.

Nonostante i permessi siano a posto, i due mostrano evidenti segni di agitazione.

I carabinieri della tenenza locale si insospettiscono e dopo aver registrato i loro dati, perquisiscono l’abitacolo. Non c’è droga, non ci sono armi.

Nel portabagagli, però, c’è un borsone. Dentro centinaia di migliaia di euro in contante.

374mila e 695 euro, per la precisione. 8 le banconote false.

I libici, 42 e 39 anni, non sanno fornire una spiegazione e finiscono nei guai.

Nella loro abitazione, i militari troveranno altri 31mila euro circa e due dispositivi conta soldi.

Sono stati entrambi denunciati per trasferimento fraudolento di valori e falsificazione di monete. Sequestrata l’intera somma.