A Casalnuovo sta dando i suoi frutti l’opera del volontariato per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Qui gli aiuti alimentari sono infatti già cosa concreta da diversi giorni grazie al lavoro svolto finora da “Una Città che”, l’associazione presieduta da uno stacanovista del settore, il consulente del lavoro Giovanni Nappi. Nel frattempo i volontari di “Una città che…” già hanno consegnato 134 pacchi alimentari ad altrettanti nuclei familiari. Ne consegneranno a breve altri 150. Un risultato concreto che è il frutto di una proficua collaborazione con il Banco Alimentare, il cui gigantesco deposito di raccolta delle donazioni di cibo si trova a Fisciano, in provincia di Salerno. Ma l’agilità e l’efficienza con cui l’associazione casalnuovese sta procedendo con celerità alla distribuzione degli aiuti è soprattutto merito di una notevole esperienza acquisita sul campo da quest’organismo di volontariato. “Avevamo già censito le famiglie di Casalnuovo effettivamente bisognose di aiuto – spiega Giovanni Nappi – grazie anche al fatto che i nostri Caf ci forniscono il reale fabbisogno di ogni singolo nucleo familiare”. Insomma, laddove la burocrazia è farraginosa (il caso della confusione scaturita dalla graduatoria dei buoni spesa del Comune è emblematico in questo senso ) le associazioni di volontariato possono in qualche modo dare prova di maggiore efficacia e celerità. E non c’è solo il Banco Alimentare. “Bisogna ringraziare per la disponibilità – conclude Nappi – anche le catene della grande distribuzione come Decò, Ipercoop e Conad: ci hanno donato interi bancali di alimenti”.