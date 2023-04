Caos a Pomigliano: città senza partiti. Elezioni nella bufera

Incredibile caos nella città delle fabbriche. Qui c’è il rischio che per la prima volta i partiti non si presentino alle elezioni, tranne uno, Rinascita, lista di sinistra

C’è un “caso Pomigliano”. Qui la situazione politica si è ingarbugliata e si cerca ancora lo sfidante dell’ex sindaco Raffaele Russo, a capo di una coalizione civica che va dal segretario cittadino del PD, Eduardo Riccio, in lizza con una civica, alla destra. Riccio nel frattempo è stato esautorato da ogni incarico elettorale dal suo partito. Ieri però nella città delle fabbriche c’è stato un colpo di scena di quelli clamorosi che ha travolto il centrosinistra. Marco Iasevoli, giornalista di area cattolica e candidato sindaco uscito dalle consultazioni tra M5S e PD, ha infatti annunciato il suo ritiro dalla competizione elettorale. Gareggerà da solo con la lista Per. Nel frattempo si dà ormai per scontato che i pentastellati non presenteranno la loro lista mentre il PD è in grave difficoltà. Solo il partito locale di sinistra, Rinascita, ha presentato per primo la sua lista. Il suo candidato sindaco è il giovane Vito Fiacco detto Fender.

Il Forfait

« M5s ha comunicato di ritirarsi dalla coalizione – l’annuncio di Iasevoli – tutto ciò in un quadro di scarsa coesione generale della coalizione stessa. Dunque è per me logico e lineare comunicare la mia indisponibilità alla luce dei mutati equilibri politici ». Una situazione davvero imbarazzante che rischia di far saltare l’asse tra dem e pentastellati voluto dal nuovo PD di Elly Schlein e dal M5s di Giuseppe Conte proprio nella città di Luigi Di Maio, uscito l’anno scorso dal Movimento Cinque Stelle dopo una lotta all’ultimo sangue con Conte. Intanto i più fedeli dimaiani si sono schierati con Russo mentre per tutta la serata di ieri il centrosinistra si è riunito per l’ennesima volta alla disperata ricerca di un candidato. Ma oggi, a mezzogiorno, scade il termine per la presentazione di liste e candidati.