Campi Flegrei tornano a ballare: 9 scosse, 2 sono pesanti

Risveglio pesante sul litorale flegreo e nella parte occidentale del capoluogo. Due scosse di terremoto sono state avvertite in mattinata nella zona dei Campi Flegrei. La prima è stata registrata alle 7,14 con una magnitudo di 2,9. La seconda alle 7,32. Stesso epicentro, nel porto di Pozzuoli, con una magnitudo di 3,2. Le due scosse sono state avvertite dalla popolazione, anche in alcuni quartieri occidentali di Napoli. Non si registrano danni.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni conferma lo sciame sismico in atto: “In totale le scosse registrate fino alle ore 8 sono state 9. Siamo in contatto costante con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile e vi terremo aggiornati sui nostri canali istituzionali.”