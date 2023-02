Camionista muore a 40 anni sull’A1: con l’ultimo gesto ha evitato una strage

SAVIANO – Tragico incidente ieri pomeriggio alle 18,30 in A1, nel tratto tra Frosinone e Ceprano. Un camionista di 40 anni di Saviano, Giovanni Gaito è deceduto per un malore mentre era alla guida del mezzo pesante.

L’uomo, che lascia due figli, ha compiuto un ultimo gesto eroico prima di morire, accostando ed evitando una strage. A causa del malore improvviso il 40enne ha perso il controllo del mezzo e, grazie all’aiuto di alcuni colleghi in transito, è riuscito accostare nella corsia di emergenza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, abilitati in tecniche di primo soccorso sanitario: i caschi rossi tentato invano di rianimare il 40enne, ma per il povero Giovanni non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha provocato enormi code tra Frosinone e Ceprano. Strazio nella città di Saviano raggiunta dalla terribile notizia nelle scorse ore. Così lo ricordano gli amici della Paranza Nolana Stella: “Il Mondo Stella, dal 2019, continua a pagare un prezzo altissimo…

Poche ore fa’ è volato in cielo un’altra colonna della nostra Paranza, l’AMICO FRATERNO GIOVANNI GAITO, appena trentanovenne. Esempio di serietà, lealtà, rispetto ed altruismo, che nonostante la giovane età era e resta un esempio per tanti di noi. L’ultimo gesto è stato quello di riuscire a parcheggiare il camion cisterna pieno di gas, onde evitare una tragedia immane. Un abbraccio grande a tutta la famiglia”