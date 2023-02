Terzigno, due studenti minorenni si mettono a fare i pusher: trovati con soldi e droga

TERZIGNO: in casa con la droga. due minori arrestati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Terzigno e quelli della stazione forestale parco di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne e una 16enne, entrambi incensurati.

Durante una perquisizione nell’abitazione di uno dei due in via Saviano, i minori sono stati sorpresi a lanciare dalla finestra una busta contenente droga. All’interno oltre 3 grammi di cocaina, 17 di crack, 2 bilancini di precisione.

In casa anche 2200 euro in contante ritenuto provento illecito.

I minori sono stati portati al centro di prima accoglienza di Nisida e Colli Aminei