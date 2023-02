Retata nel Nolano, 3 arresti per 8 rapine: addetto di un distributore fu pestato

Nola: Rapine in diverse attività commerciali, Carabinieri arrestano 3 persone

I carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale procura a carico di 3 persone.

Si tratta di Francesco Tusa (cl. 89), Vincenzo Schiavariello (cl.89) e Gennaro Salinas (cl. 98). Sono tutti ritenuti a vario titolo gravemente indiziati di concorso in rapina e lesioni aggravate.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Saviano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno documentato il coinvolgimento degli odierni indagati in 8 rapine, commesse ai danni di diverse attività commerciali nel marzo del 2022, in svariati comuni della provincia di Napoli. Durante una delle rapine, inoltre, commessa in un distributore di carburanti nel comune di Ottaviano, gli indagati cagionarono ad uno dei dipendenti un trauma cranico e un trauma conclusivo alla mano e al polso sinistro, colpendolo ripetutamente anche alla testa con una mazza di ferro.

Per due degli indagati si sono aperte le porte del carcere. Per Schiavariello la notifica è avvenuta nel carcere, poiché già detenuto per altra causa.