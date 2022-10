Cambi decisivi, decima sinfonia azzurra per l’orchestra di Spalletti

Continua lo straordinario momento del Napoli, che batte al Maradona 3-2 un ostico Bologna, ed ottiene la decima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League: si tratta della striscia più lunga attualmente in Europa , superando le nove vittorie del Real Madrid ad inizio stagione.

La squadra di Spalletti si è complicata da sola una partita in realtà dominata, subendo i due gol a causa di errori decisamente evitabili. Nonostante le difficoltà è emersa comunque ancora una volta la determinazione di tutti, che ha permesso al Napoli di riprendere una partita che in altri casi non sarebbe stata portata a casa. Tra i singoli senza dubbio ha brillato più di tutti Kvara, autore del bellissimo assist per il gol vittoria di Osimhen e di tanti dribbling, che hanno fatto ammattire la difesa del Bologna: ha partecipato a 8 gol (tra reti e assist) nelle prime 10 partite in Serie A, raggiungendo mostri sacri della storia azzurra come Cavani e Higuain.

Ancora benissimo è entrato Osimhen, voglioso di spaccare il mondo e la partita: la concorrenza di Raspadori e Simeone è molto positiva per lui, portandolo ad aumentare ulteriormente il livello delle sue prestazioni. In generale alcuni calciatori sono apparsi molto stanchi ed è quindi una manna dal cielo la settimana senza impegni europei, che permette di recuperare energie importanti e di preparare al meglio il big match di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Foto Lega Serie A