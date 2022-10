Somma, percettori di reddito fuori le scuole e aiuti alle famiglie in difficoltà

Al via i primi incontri tra i dirigenti scolastici e i responsabili dell’Ambito e delle politiche sociali, la Dottoressa Marrazzo e il Dottor Ruggiero, al fine di avviare, anche quest’anno, un lavoro di collaborazione efficace e proficuo con le scuole del territorio. In particolare, sono state presentate in questi giorni alcune delle diverse iniziative di assistenza che verranno attivate quest’anno nell’ambito scolastico.

Lo scopo di questi progetti è quello di aiutare e sostenere le famiglie in difficoltà, nonché cercare di sopperire ad alcune problematiche che si riscontrano quotidianamente nell’ambiente scolastico, sempre più penalizzato dai tagli da parte del governo e dalla mancanza delle risorse umane. Tra i principali progetti, quello dell’assistenza specialistica ai bambini speciali e il supporto alla didattica con i volontari del Servizio Civile. In particolare, quest’ultimo servizio andrebbe a colmare le lacune causate dalla mancanza di insegnanti di sostegno e dell’aumento esponenziale degli alunni Bes e Dsa . Una situazione molto complessa rispetto alla quale il Comune cerca di provvedere avvalendosi sia dell’assunzione di specialisti, sia del valido aiuto dei giovani del Servizio Civile.

Contestualmente, oltre all’avvio del progetto inclusione e cura del verde negli istituti scolastici comunali, è attivo il il servizio “Io ti accompagno” che vede impegnati i precettori del reddito di cittadinanza anche fuori le scuole.

A breve- assicura il Dirigente Ruggiero- riaprirà in piazza Vittorio Emanuele III il centro per i disabili, chiuso lo scorso anno.