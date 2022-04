Brusciano, Rosa e Giuseppe ricoverati in condizioni critiche: la comunità prega per loro

Un grave incidente stradale ha scosso l’intera comunità di Brusciano: Rosa e Giuseppe, 27 e 44 anni, sono attualmente ricoverati in ospedale in gravi condizioni a causa di un brutto impatto in cui si sono ritrovati mentre erano a bordo delle loro autovetture.

Il sinistro è avvenuto lunedì scorso in via Matteotti e le cause non sarebbe ancora chiare agli inquirenti. È certo, però, che le due auto provenivano da sensi di marcia opposti e si sono improvvisamente scontrate. Rosa e Giuseppe sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e prontamente trasportati negli Ospedali di Nola e Acerra.

Purtroppo i due si trovano ricoverati in gravi condizioni visto il forte impatto, lasciando tutta la città sotto shock.

Tantissimi i messaggi di preghiera e di pronta guarigione ai due, anche quello del sindaco di Brusciano, Romano, che ha preso parte alla messa tenutasi ieri proprio per Rosa e Giuseppe affinché si riprendano al più presto. Questo il post di ieri del Sindaco: “Sono ore di attesa e preghiera per Rosa e Giuseppe che, coinvolti in un incidente stradale, sono in condizioni critiche. Sono in contatto constante con le loro famiglie e vi terrò aggiornati. Mi unisco all’appello del nostro parroco don Salvatore Purcaro che questa sera alle 19.30 nella Chiesa di San Sebastiano celebrerà una Messa invocando l’intercessione del nostro Venerabile arcivescovo Francesco Saverio Toppi che possano tornare presto a casa. Forza ragazzi tutta Brusciano è con voi”

