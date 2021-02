Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Brusciano

Brusciano, giornata mondiale della Fraternità con “Insieme si può”, associazione che produce innumerevoli iniziative, in costante crescita, che vanno riscontrando il diffuso apprezzamento nei suoi primi tre anni di attività svolte senza discriminazione alcuna e nel rispetto di ognuno.

Anche Brusciano, lo scorso 4 febbraio 2021, ha ricordato la ricorrenza della storica firma di Papa Francesco e del Grande Imam di al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, posta al “Documento sulla fratellanza umana per la pace nel mondo e la convivenza” (Abu Dhabi, 4 febbraio 2019) che costituisce un caposaldo sia nei rapporti tra Cristianesimo ed Islam, sia fra le diverse religioni. Tale documento è richiamato nella Terza Enciclica di Papa Bergoglio “Fratelli Tutti” (Assisi, presso la tomba di San Francesco, 3 ottobre 2020).

Presso la sede dell’Associazione “Insieme si può” con i suoi volontari guidati dal Presidente, Giuseppe Di Maio, con il Consigliere Comunale, Antonio Di Palma, dell’Amministrazione di Brusciano retta dal Sindaco Avv. Giuseppe Montanile, con una delegazione dell’Associazione Cullatori Macchine e Spalla “Giglio Gioventù 1985” guidata da Angelo Mocerino e con il giornalista e sociologo, Antonio Castaldo, per IESUS Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, si sono ritrovati nella proclamata “Giornata internazionale della fratellanza umana”. L’omonima risoluzione adottata dall’Assemblea Generale ONU, (Documento A/75/L.52) ha dato la spinta a diramare l’invito, agli Stati membri delle Nazioni Unite e non solo, a creare ed intensificare occasioni di dialogo interculturale, constatato l’aumentato odio religioso in questo triste periodo segnato dalla Pandemia da Cocid-19. L’Assemblea Generale ONU, lo scorso mese di dicembre, ha proclamato il 4 febbraio come “Giornata internazionale della fratellanza umana”.

A Brusciano l’Associazione “Insieme si può” sta producendo innumerevoli iniziative, in costante crescita, che vanno riscontrando il diffuso apprezzamento nei suoi primi tre anni di attività svolte senza discriminazionealcuna e nel rispetto di ognuno: “Clownterapia”, con i volontari vestiti da clown dottori che donano un sorriso ai bimbi malati e agli anziani nelle case famiglia e negli ospedali. A causa del Pandemia da Covid-19 non è possibile accedere alle suddette strutture, per cui questa specifica attività è stata postata fuori ai supermercati, dove doniamo palloncini e pop corn per far gioire i bimbi, nel rispetto di tutte le precauzioni; “Carrello Solidale”, conanimazione nei pressi dei supermercati, durante i fine settimana, dei volontari che fanno opera di sensibilizzazione e raccogliendo dalle persone coinvolte il loro gesto di donazione con gli alimenti che vengono poi impiegati per confezionare gli aiuti gratuiti per le famiglie in difficoltà: “Clochard”, con i volontari che consegnanoogni venerdì un pasto caldo e coperte ai senzatetto della zona di Capodimonte a Napoli; “Pronto Farmaco”, che su richiesta permette la consegna dei farmaci a domicilio alle persone anziane, ai disabili e ai malati di Covid-19; “Assistenza Covid-19”, praticata territorialmente su un patto di intesa con il Comune di Brusciano e quello di Castello di Cisterna; “Laboratori Educativi”, con la messa alla prova per il Tribunale dei Minori di Napoli e gliassistenti sociali locali che seguono i ragazzi impegnati in progetti creativi, sociali ed educativi; “Sportello Amico”,che su richiesta anonima, lasciando solo un recapito telefonico permette di avere consulenze con psicologa o educatrice; “Guardaroba solidale”, con la raccolta di tutti i beni di prima necessità (vestiti, alimenti, per adulti, bambini e neonati, ecc…) che su specifiche richieste vengono donati a quanti ne hanno bisogno; “Ambulanza e Defibrillatore”, con personale qualificato che presso la sededell’Associazione “Insieme si può”, in Via Padula m. 127 a Brusciano in provincia di Napoli, sono a disposizione dell’intera comunità.