Brusciano, Festa della Liberazione: cerimonia commemorativa con la fanfara dei bersaglieri

Mattinata di emozione e partecipazione a Brusciano, dove insieme al gonfalone del Comune e al fianco del sindaco Giacomo Romano e della sua amministrazione, hanno sfilato in corteo il parroco don Salvatore Purcaro, il comandante dei carabinieri della locale stazione, Marco Di Palo, le associazioni del territorio, l’Anpi locale, i comitati dei gigli con le rispettive bandiere e tanti cittadini.

Il corteo seguito dalla fanfara dei Bersaglieri, partito dalla casa comunale, ha sfilato per le vie cittadine sino a giungere dinanzi al monumento ai caduti allocato al vecchio municipio, dove sulle note del silenzio è stata posta una corona per onorare coloro che hanno dato la vita per la libertà della nazione. Spettacolare e suggestiva la marcia dei bersaglieri e l’esibizione musicale. “

Oggi 25 Aprile si festeggia la Libertà, si ricorda il sacrificio di tanti italiani che resistettero, che vollero fortemente una Nazione libera e forte – le parole del primo cittadino Giacomo Romano –

Il 25 Aprile Festa della Liberazione deve essere, oggi più che mai, la festa della Pace e della democrazia, della solidarietà e dell’unità.

Chiunque ami questa nostra Italia non può non festeggiare in modo convinto questa ricorrenza!

L’Italia libera, democratica, costituzionale nasce 78 anni fa, il 25 Aprile! Mai Brusciano prima d’ora aveva vissuto questa storica giornata con tanto coinvolgimento. È stata una giornata di Pace ed unità con la città e il tessuto connettivo. Grazie a tutti. Grazie a quanti dinanzi alla lapide dei caduti di ogni guerra hanno condiviso preghiere e riflessioni. È stata un’emozionante mattinata per Brusciano, città simbolo di Libertà, pace e solidarietà”