Brusciano, Luogotenente C. S. Marco Di Palo va in pensione

Brusciano. Riceviamo e pubblichiamo:

Marco Di Palo, Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, già insignito dell’onorificenza di Cavaliere, “Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, Comandante della Caserma di Brusciano è in pensione dal 7 ottobre 2024dopo una lunga carriera iniziata in seguito al brillante risultato formativo raggiunto nel 1993 avendo frequentato la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Firenze. Nell’anno 2009 gli veniva assegnato il Comando della Caserma di Brusciano, proveniente da quella di Pomigliano D’Arco, mentre negli anni precedenti era stato in servizio in Puglia, nel Brindisino durante la lotta di contrasto al contrabbando, come nell’Operazione Primavera del 2000. Gli ultimi 15 anni di servizio, alla guida della Caserma di Brusciano, sono quelli di completamento della carriera ed ora da sabato 7 settembre 2024 si godrà il meritato riposo avendo raggiunto il traguardo della pensione.

Nella giornata di giovedì 5 settembre 2024 presso la Sala Consiliare “Giancarlo Siani” del Comune di Brusciano, l’Amministrazione Comunale con il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, ha svolto una commovente cerimonia di commiato con assegnazione di una targa di riconoscimento, al suono dell’Inno Nazionale, al Comandante della Caserma di Brusciano, Luogotenente C. S., Marco Di Palo «che in questi lunghi 15 anni ha comandato la locale stazione dei carabinieri con abnegazione e passione facendoci sentire sempre al sicuro. A lui la nostra profonda gratitudine, per il servizio reso alla comunità, per il grande impegno e tutela del territorio e a garanzia della nostra libertà».

L’Assessore alla Cultura, Monica Cito, ha aperto la cerimonia di commiato, come nel video, questo e degli altri successivi, del sociologo e giornalista, Antonio Castaldo, postato sul web da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS, Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali, e Associazione “Umanitas Viva” di Napoli, all’indirizzo, https://www.youtube.com/watch?v=NP2FbuZyDno.

A seguire ci sono stati i saluti del Parroco di Brusciano, Don Salatore Purcaro, https://www.youtube.com/watch?v=iQHlMwcT6Qs, e del Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Domenico Esposito Alaia https://www.youtube.com/watch?v=7deJrM_RlLA.

Il Sindaco, Avv. Giacomo Romano, si è fatto interprete della gratitudine generale, dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini di Brusciano, https://www.youtube.com/watch?v=fKjXdTutFQ4.

In chiusura dopo il ringraziamento del commosso Luogotenente C. S., Marco Di Palo, è stato offerto un buffet con brindisi conclusivo, https://www.youtube.com/watch?v=gLwk0Svbvbg.

In Aula Consiliare erano presenti anche la Presidente del Consiglio Comunale, Felicetta Frattini, con il suo Vice, Dott. Giovanni Auriemma ed i Consiglieri Comunali fra cui il veterano Nicola Di Maio. In via telefonica il Presidente dell’Ente Festa dei Gigli di Brusciano, Dott. Vincenzo Cerciello, comunicava le sue felicitazioni al festeggiato che è stato successivamente raggiunto, con lo stesso mezzo, anche dal Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, AISA, Cav. Giovanni Cimmino.

In platea fra la Cittadinanza vi erano l’ex dipendente comunale, Mimmo Romano con la gentile consorte, Fiorinta Faicchia, genitori del Sindaco; la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “De Filippo-De Ruggiero”, Prof.ssa Maria Marino; la decente di italiano e latino presso gli istituti superiori, Prof.ssa Maria Giovanna Carla Faicchia; i funzionari comunali, Assistente Sociale, Dott.ssa Eleonora Di Palma, Ing. Carmine D’Amore, Gaetano Buonaura ed Elisabetta Di Maio con il coniuge Giuseppe Mocci, funzionario tecnico dell’Università “Federico II” di Napoli.

Ed ancora, il Luogotenente C. S. Pasquale Buonaura che presta servizio presso la Caserma “Pastrengo” di Napoli; Antonio Castaldo, ex Soprintendente della Polizia di Stato; il Maresciallo a riposo, Umberto Bellini, da Somma Vesuviana; Pasquale Vaia, ex Presidente dell’Ente Festa dei Gigli di Brusciano; il Presidente, Alessandro Cavaliere, ed il Segretario, Gianluca Castaldo, dell’Associazione Mithril Art; il cantante Alberto Di Maiolo al service audio e le giornaliste Teresa Iannelli e Gabriella Bellini.

Il sociologo e giornalista, Antonio Castaldo, ha osservato «quanto lo stimato Maresciallo Marco Di Palo ricordi per fisionomia, affabilità e rigore professionale, il protagonista della fiction televisiva, con protagonista l’attore Turi Ferro nei “Racconti del Maresciallo” di Mario Soldati, in onda sul Secondo programma Rai dal 12 gennaio al 23 febbraio 1968 per la regia di Mario Landi. Nella realtà a Brusciano, paese di 16.500 abitanti, persiste il forte riferimento sociale, culturale e di fiducia istituzionale per le figure del Sindaco, del Prete e del Maresciallo, con i quali abbiamo con piacere condiviso il saluto di commiato per il Maresciallo, Marco Di Palo, andato meritatamente in pensione».

Il Luogotenente C. S., Marco Di Palo, terrà «il buon ricordo di Brusciano, una comunità unica che ha una sua forte identità popolare ed un grande rispetto per le istituzioni, in particolare per l’Arma dei Carabinieri, altrove non sempre riscontrabile. Ringrazio tutti per avermi onorato di questo corale congedo e conserverò per sempre nel mio cuore l’emozione di questo momento.».