Blitz della polizia locale nelle case popolari a Marigliano

MARIGLIANO – Continua il controllo della polizia locale di Marigliano sulle occupazioni abusive delle case popolari. Questa volta denunciate due occupazioni abusive sempre nel lotto Acer del comune di Marigliano .

Contemporaneamente e finalmente sta iniziando a scendere la percentuale dei verbali per il corretto conferimento dei rifiuti. “Questa volta in una settimana dal controllo in strada soltanto cinque sanzioni segno evidente – dichiara il comandante Nacar – di un rinnovato spirito di educazione del cittadino.”

Proseguono i controlli contro ogni fenomeno di degrado anche senza risorse e con una sola pattuglia per turno di agenti stagionali che garantisce il controllo del territorio e spazia dal conferimento dei rifiuti ai lavori mal eseguiti alle truffe alle occupazioni abusive di case popolari e ai furti di energia elettrica