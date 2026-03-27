Blitz anti-Epatite, nei guai 4 pescherie

Napoli: Controlli per prevenire la diffusione dell’Epatite A. Carabinieri e Asl sanzionano 3 pescherie su 16

L’allerta è sempre alta ma, se vogliamo, il bilancio è positivo. Controlli mirati da parte dei carabinieri e Asl per prevenire la diffusione dell’Epatite A.

I militari della compagnia Napoli Vomero e i veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno controllato 16 pescherie nei quartieri Vomero e Arenella. Sulle 16 attività controllate solo in 3 di queste carabinieri e medici hanno contestato infrazioni.

In una pescheria di via Settimo Lucio Caruso sono stati sequestrati 8 chili di vongole e lupini.

Nella seconda attività a via San Giacomo dei Capri sequestrati 23 chili di molluschi. Sempre molluschi anche nella terza pescheria di via Leonardo Bianchi, sequestrati 39 chili.

La merce sequestrata era priva di tracciabilità.