Autonomia e Sud, Silvestro gela i catastrofismi: “Ci sono garanzie”

“Non bisogna farsi spaventare dalla parola Autonomia, soprattutto perché questa riforma può trasformarsi in una importante opportunità anche per il Mezzogiorno d’Italia. Forza Italia ha chiesto ed ottenuto le giuste garanzie, a partire dall’attuazione dei Lep e dal loro finanziamento, fondamentale per assicurare a tutti i cittadini una equità di trattamento”. Così il senatore di Forza Italia, Francesco SILVESTRO, intervenendo agli Stati Generali dello Sviluppo Sostenibile a Napoli.

“La riforma è stata completamente ristrutturata proprio grazie al nostro intervento e la nostra azione ha imposto i livelli essenziali di prestazioni, Lep, come condizione necessaria e determinante per eliminare i divari territoriali da Canicattì ad Imperia. Occorre ribadire con determinazione – ha proseguito- che Forza Italia non voterà mai una legge che penalizzi una parte del Paese. Questa riforma era presente nel nostro programma elettorale, questo significa che stiamo procedendo spediti con la nostra opera di rimodernamento dell’Italia, naturalmente mettendo al centro sempre il cittadino”. “Anche con l’Autonomia sin dal primo momento abbiamo risposto con i fatti, mettendo mano alla riforma concretamente senza strumentalizzazioni e lavorato nell’esclusivo interesse dei cittadini, in particolar modo del Mezzogiorno d’Italia”, ha concluso.