Artisti uniti per il dormitorio di Brusciano

La Comunità Interparrocchiale di Brusciano (NA) organizza, il 30 e 31 Gennaio 2023, la V Edizione dell’evento socio-culturale ed eno –gastronomico di beneficenza “Insieme per il Dormitorio” presso la Parrocchia San Sebastiano Martire. Nella tendo-struttura allestita per l’occasione si svolgerà una due giorni ricca di eventi, solidarietà e buon gusto. È dal 2017 che in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Brusciano, San Sebastiano Martire, la Comunità Interparrocchiale, con l’insostituibile sostegno e collaborazione dei Pastry-chef Tommaso Foglia (giudice dei programmi TV Bake-off Italia e Cake Star sul canale Tv Real Time, già vincitore del premio Pastry Chef dell’anno 2022) e Gennaro Langellotti, (Executive Chef Ruah), organizza una raccolta fondi destinata esclusivamente al progetto La “Casa di Sant’Antonio”, il quale prevede la costruzione di un dormitorio con 20 posti letto, una mensa per accogliere fino a 60 persone e una sala ricreativa. L’evento, che quest’anno si sviluppa in due serate, il 30 gennaio dedicata agli artisti del territorio e il 31 gennaio dedicata agli chef, pastry-chef, pizzaioli ed event planner provenienti da diversi punti della Campania e d’Italia, è stato inizialmente una scommessa, è divenuto poi nel tempo un appuntamento molto atteso dal mondo della gastronomia campana, dalla popolazione del territorio e dell’intera Regione. Nella tendo-struttura, negli anni scorsi, sono passate circa 4000 persone e sono stati raccolti circa 70 mila euro con i quali è stata ristrutturata la parte dedicata agli spazi comuni e alla sala ricreativa.

Il 30 gennaio gli artisti ospiti saranno Angelo Iannelli e la Paranza di musica popolare Vesuvius, i cantanti Nino Esposito e Mario Conte, il comico ed imitatore Enzo Guariglia, il musicista Luca Allocca, ballerini e ballerine della “Modern Dance” di Clelia Cortini e “Shall We Dance?” di Katia e Rosa Monocchio di Brusciano.

Il 31 gennaio gli Chef che hanno aderito all’iniziativa sono Ruah Dessert Bar Alessia De Nicola, Ti cucino io per le feste Event Planner Angela D’Esposito, Line Il San Cristoforo Antonio Tecchia & Eduardo Giglio, Pasticceria Benito Benito Odorino, Ruah Cocktail bar Carmen Giugliano & Mario Donald, Delisa Caffè Ciro Maiorano, Antonio Improta, Lino Flaminio, O’ Sbarazzino Dario Balestrieri, Agostino Coppola, Ilaria Cozzolino, Davide Botti Ambasciatore del gelato Davide Botti, José Restaurant Domenico Iavarone, Associazione Colline del Fortore APS Donato Barigliano & Luigi Piscopo, Ristorante Mamma Elena Francesco & Fabio Vorraro, Ristorante Il Chiostro Francesco Restivo, Ristorante Garden Bistrò Franco Nastasia & Daniele Bracuto, Ristorante La Locandiera Gaetano Cerciello, Sapori Di Napoli – trattoria, pizza e fritti Gennaro Galeotafiore, Ristorante La Rotonda German Scalmazzi, Ristorante Il Principe Gian Marco Carli, The Rag. Restaurant & Lab. Gian Paolo Capaldo, New Machiavelli Gianluca Criscuolo, Sciuè il Panino vesuviano Giuseppe & Marco De Luca, Ristorante Corbezzoli Giuseppe Tarantino, Pastry Chef Consulting Guido Michele Langellotti, Ruah Pizzeria Immacolata Apicella, Ristorante Tratto Bianco Loredana Errichiello, O’ Parrucchiano Luca Fattoruso, Destino Ristorante – Espressioni Rurali Luigi Destino, Antichi Orti del sole Luigi Di Martino, Ristorante Il Verace Luigi Giannino, Peskando Healthy Food Marco Malaspina, Fra_Truffle #Truffleisastateofmind, Bulle Mariano Greco, Mille Dolcezze Nicola Obliato, Hotel Pupetto Paolo Iovieno, L’Antico Cellaio Reload Pasquale Avino, Masseria Calderisi Pietro Sgaramella, Habita 79 – Il Circolo Roberto Lepre, AGTI Associazione Grani Tradizionali ItalianiSaverio Ciampi & Nicola Nunziata, Caffè Aragonese Stefano Parrella, Bertie’s Bistrot Valentino Buonincontri, Faiella Pastry Chef Vincenzo Faiella, Country House l’Antica Fraconia Vincenzo Ferro, Ristorante Amor Mio Vincenzo Toppi, Ovèro Bistrot Vittorio Carillo, IPSSEOA “Carmine Russo” Cicciano (NA), Birrificio Magifra, Cantine Castaldo Tuccillo, Casa Vinicola D’Angelo, I Due Principati.