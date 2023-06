App dedicata a formazione crea un evento un presenza

“Learnn Offline” l’evento in presenza che nasce dalla famosa App dedicata alla formazione

Dopo diversi anni dal lancio di “Learnn”, l’App ideata dal visionario Luca Mastella e dedicata alla formazione, è stato organizzato il primo evento in presenza attraverso il format “Offline” che ha dato l’opportunità a tutti i membri di potersi incontrare dal vivo attraverso attività di networking e di conoscere anche i docenti e formatori con i quali hanno studiato online.

Una tre giorni intensa presso il Talent Garden di Milano dove hanno tenuto speech di livello oltre 30 esperti di vari settori esponendo casi studio su come crescere in materia di Marketing, comunicazione, traffico e conversione. Particolare attenzione ha avuto l’intervento del fondatore Luca Mastella che, dopo essersi formato in giro per il mondo attraverso esperienze e studi internazionali, ha scelto di ritornare in patria per trasmettere tutta la sua esperienza acquisita. “È stato per noi un sogno avere oltre 1.000 partecipanti alla nostra prima edizione – dichiara Luca Mastella – Siamo partiti da zero 3 anni fa, senza investimenti ne finanziatori, e oggi contiamo oltre 100.000 utenti e 150 clienti aziendali che usano Learnn per formarsi e rimanere aggiornati.” Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone e non sono mancati momenti di networking che hanno favorito le relazioni con l’opportunità per i partecipanti di conoscersi e trovare nuove collaborazioni e partnership.

Learnn è un gruppo di professionisti che hanno creato un progetto basato sulla crescita delle persone. Un modello di business basato su valori sani e semplici. Caratteristiche che rispecchiano in pieno l’animo del fondatore Luca Mastella, professionista di spessore ma allo stesso tempo umile e disponibile, a lui ed al suo team va il merito di aver reso la formazione accessibile a tutti e di aver dimostrato che la crescita personale è proporzionale a quante persone aiuti a crescere.