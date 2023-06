Somma celebra il Napoli Campione con una festa nella domenica delle celebrazioni

Una città per tutti – Domenica 4 Giugno una Piazza di Sport a Somma Vesuviana.

“Domenica 4 Giugno, in occasione dei festeggiamenti per il Napoli Campione D’Italia e per la Giornata Nazionale dello Sport, l’Amministrazione Comunale promuoverà animazione in piazza con attività motorie per i bambini. Il nostro obiettivo è quello di dare vita a continui momenti di aggregazione sociale”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Domenica 4 Giugno, per festeggiare il Napoli Campione D’Italia e la Giornata Nazionale dello Sport, a partire dalle ore 10, animazione in Piazza Vittorio Emanuele III per tutti i bambini. E’ un’iniziativa voluta dall’Assessorato allo Sport e Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Domenica 4 Giugno animazione in Piazza per i bambini che già durante il periodo natalizio aveva registrato un grande successo – ha affermato Rubina Allocca, Assessore allo Sport e Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – e l’iniziativa in oggetto rappresenta un’occasione per sostenere il principio dello sport quale elemento che favorisce, nella comunità locale, la promozione della cultura della salute, della socialità e della cittadinanza. Promuoviamo tale iniziativa per favorire il benessere delle famiglie e dei bambini. Dunque i bambini, Domenica mattina, avranno la possibilità di partecipare a molteplici attività sportive in Piazza Vittorio Emanuele III”.