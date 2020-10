Angelo Iannelli presenta il suo “Pulciburattino”, dono del maestro Adriano Ferraiolo

Riceviamo e pubblichiamo.

Durante la premiazione del prestigioso Premio dell’Ambasciatore del Sorriso, il maestro burattinaio Adriano Ferraiolo ha omaggiato l’artista poliedrico Angelo Iannelli di un Pulcinella burattinaio, il personaggio più amato dal pubblico del teatro di burattini. La maschera napoletana è da sempre la protagonista indiscussa, e in ogni spettacolo si contrappone con il suo spirito allegro e generoso al cattivo di turno: il diavolo, il guappo, il ricco o il prepotente. Sul palco ad affiancare il nostro amato Pulcinella, simbolo della comicità Partenopea in teatro, l’icona della comicità cinematografica Charlot Monello per rendere omaggio al grandissimo Chaplin. Una bellissima pillola di comicità. Il mondo dei burattinai per il maestro Andriano Ferraiolo ha avuto inzio all’età di 13 anni quando suo fratello non aveva voce e suo padre non lavorava più da tempo a causa di una malattia. In quel momento dovette interpretare sei personaggi davanti a un gremito di persone e dopo il primo spettacolo inizia a chiedere al padre di fargli fare il teatrino dei burattini, prendendo le redini in mano a 15 anni. Tante cittadinanze onorarie e tanti riconoscimenti da annoverare come l’incontro con il Papa Francesco che per l’occasione ha ricevuto in omaggio il Pulcinella artigianale costruito con arte e passione da Ferraiolo, in passato sono stati donati: al Presidente della Repubblica italiana Giovanni Leone e gli attori : Peppino De Filippo e Massimo Troisi e oggi ad’ Angelo Iannelli il “Pulcinella” che più di tutti a modificato la sua la maschera rendendola sociale e sempre più vicina ai meno fortunati . Inoltre, tra i premi più recenti ricevuti dal maestro Adriano Ferraiolo ,anche il premio Charlot a Salerno mentre nel 2019 è stato insignito del premio alla carriera al Giffoni Film Festival e diverse cittadinanze onorarie . Tante anche le soddisfazioni nel mondo della televisione con la sua partecipazione, dal 1963, a Studio 1 e a Canzonissima insieme a numerose rassegne di marionette e burattini, sempre alla Rai. Chissà che lo stesso Pulcinella iannelliano non abbia un buon feeling da burattinaio per rappresentare delle situazioni realistiche un giorno oppure vederli duettare insieme nelle più importanti piazze italiane.…

foto di Pio Angillotti.