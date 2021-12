Amici, a Somma resta l’amaro in bocca: Guido applaudito ma eliminato

Nella puntata pomeridiana di oggi di Amici ci sono state delle grandi sorprese, o forse è meglio dire dei grandissimi attimi di shock.

Guido, il ballerino classico di Somma Vesuviana, allievo della maestra Celentano è purtroppo uscito dalla scuola più famosa d’Italia. La maestra, dopo varie lamentele e richiami, insoddisfatta del percorso fin qui portato a termine dal ragazzo, ha deciso sdi sostituirlo con un altro ballerino, a suo dire, più stabile e costante di quanto Guido abbia dimostrato di essere.

Un enorme dispiace per il ragazzo, i compagni e i tanti spettatori che sui social si dicono “esterrefatti” dalla decisione presa della maestra, soprattutto considerando il talento enorme del ragazzo palese anche ad un occhio non professionista. Guido però mostra una dignità ed una maturità non comune ringraziando tutti, soprattutto i ragazzi che l’hanno accompagnato in questo viaggio che conclude con una morale fortissima: “Non si molla ragazzi!”

Anche per Virginia, la ballerina proveniente dalla stessa scuola di danza di Guido, Percorsi di Danza di Somma Vesuviana, nonostante sia entrata da poco e abbia avuto poco tempo per dimostrare il proprio valore, ha purtroppo perso una sfida ed è dunque uscita dalla scuola. La ragazza, allieva della Celentano, ha dovuto purtroppo varcare le porte di uscita non con poche lamentele da parte della maestra stessa. A giudicare la sfida di Virginia era il maestro e coreografo Garrison, già conosciuto al mondo televisivo, con il quale la Celentano ha fortemente litigato per la scelta di far vincere la sfidante ai danni della giovane Virginia.

Nonostante Guido e Virginia siano ormai ufficialmente fuori dalla scuola di Amici, Somma Vesuviana non può che essere fiera e tifare ancora per questi ragazzi. Una sfida, una scelta che decretano la fine di un percorso ma non della passione e del talento che Guido e Virginia hanno sempre mostrato che, unite al duro lavoro, potranno portarli davvero lontano.