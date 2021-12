Maltempo, a Napoli crolla balcone: il boato e il terrore

NAPOLI – Prima un boato, poi un fortissimo rumore. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone per il crollo di un balcone, probabilmente per le forti piogge delle ultime ore, in via Ferdinando Russo, nella zona di Posillipo a Napoli. Il muro di terrapieno era già transennato, evidentemente frutto di sopralluoghi precedenti. La strada è stata momentaneamente chiusa. Sul gruppo Facebook ‘Napoli che non va’ le foto di quanto accaduto e commenti di chi parla di ‘crollo annunciato’

Chieste verifiche – “Il maltempo incessante continua a fare danni in città. Il crollo del muro di contenimento del Parco Rivalta in via Ferdinando Russo, a Napoli, avvenuta questa mattina ha creato fortissima preoccupazione tra i residenti ma, per fortuna, nessun ferito. Dopo un boato che ha scosso tutto l’abitato è venuta giù una massa di terreno e mattoni che si è riversata sulla carreggiata sottostante. Ringraziamo per il tempestivo intervento i Vigili del Fuoco, subito accorsi sul posto, e chiediamo subito verifiche sulla palazzina interessata per accertare che non abbia subito danni o problemi di staticità, oltre alla messa in sicurezza dell’intera area”. Lo affermano il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e i consiglieri della I Municipalità del Sole che Ride, Gianni Caselli e Lorenza Pascucci.