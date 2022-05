Allarme sicurezza stradale nel Vesuviano, ancora due incidenti a Somma e Pomigliano

Ieri nella zona vesuviana, precisamente a Somma e Pomigliano, si sono verificati due incidenti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.

La dinamica del primo sinistro stradale avvenuto a Somma Vesuviana è ancora da chiarire ma fortunatamente le persone a bordo di entrambe le auto, un uomo in una e due donna in un’altra, par abbiano riportato solo ferite molto lievi. Le due macchine provenivano da sensi di marcia opposti e hanno improvvisamente impattato l’una contro l’altra. Una delle due donna è stata trasportata nell’Ospedale più vicino per effettuare dei controlli visto il forte impatto avvenute tre le due macchine. Sul luogo si sono immediatamente precipitati degli agenti della Polizia Municipale di Somma Vesuviana e un’ambulanza che ha poi trasportato la donna in Ospedale.

A pochi minuti di distanza è avvenuto un altro incidente a Pomigliano D’Arco che ha visto però coinvolta una sola autovettura. Anche in questo caso non si conosce la dinamica; alla guida c’era una ragazza che improvvisamente ha visto la sua auto ribaltarsi su se stessa. Sono intervenuti sul luogo gli agenti della polizia locale che hanno nuovamente capovolto l’auto per far immediatamente uscirne la ragazza che pare non abbia riportato ferite gravi.

Ancora una volta la zona Vesuviana è assoluta protagonista di incidenti, l’ultimo avvenuto settimana scorsa con un finale certamente tragico, episodi che non fanno altro che aumentare l’allarme in riferimento alla sicurezza stradale visto il numero altissimi di sinistri delle zone di provincia.