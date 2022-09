Albero si abbatte sull’auto, conducente resta intrappolato

Dopo l’episodio accaduto al Vomero, un altro albero si è abbattuto su un’auto a Napoli, a via Marina.

La vettura, ormai rovinata dall’albero caduto a causa del maltempo degli scorsi giorni, è ancora intrappolata, come racconta il proprietario a Francesco Emilio Borrelli. Non si sa di preciso chi debba intervenire o almeno questo è ciò che l’uomo si è sentito dire quando ha chiesto soccorsi a diversi apparati dell’ordine pubblico. Polizia locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile continuano a fare il cosiddetto pingpong e a trasferire le responsabilità altrove ma senza di fatto intervenire e permettere al proprietario di riavere la sua auto. Due giorni in cui il veicolo è letteralmente bloccato dall’albero caduto a causa del maltempo e, ovviamente, della inesistente manutenzione locale.

Altra tragedia sfiorata, dunque, a Napoli, città in cui la parola manutenzione è spesso sinonimo di nullafacenza nonostante i reclami continui dei cittadini.