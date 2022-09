Pomigliano, via i cordoli dalla pista ciclabile: “Sono pericolosi”

Al via i lavori di sistemazione della pista ciclabile nella città di Pomigliano d’Arco. A dare l’annuncio quil sindaco Gianluca Del Mastro. «In seguito a uno studio approfondito condotto da esperti di viabilità – ha sottolineato il primo cittadino di Pomigliano – che ha messo in luce le molte criticità e difformità, visti i numerosi incidenti stradali che sono stati registrati in numerosi punti del territorio cittadino, ho firmato un’ordinanza che porterà alla rimozione di alcuni cordoli della pista ciclabile e alla messa in sicurezza di altri tratti della stessa».

«Cominceremo – aggiunge Del Mastro – con via Miccoli e via Leopardi fin dai prossimi giorni. Un’altra promessa, che fa seguito alle numerosissime richieste dei cittadini, che abbiamo mantenuto appena tutte le fasi istruttorie, lo hanno consentito. Il documento completo è disponibile sull’albo pretorio del sito del Comune». Da mesi Pomigliano è sottoposta a lavori di opere pubbliche strutturali fondamentali.

Proprio pochi giorni fa lo stesso sindaco aveva annunciato che sono stati conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto fognario di Masseria Chiavettieri e, contestualmente, è in via di ultimazione il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi di Via Rossellini e strade limitrofe. Lavori promessi per decenni e finora mai realizzati. Presto partiranno gli stessi lavori a via San Giusto, a via Pratola e in altre zone periferiche della Città.