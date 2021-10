Albero abbattuto dal vento finisce in strada, auto rischia grosso

POMIGLIANO D’ARCO – Paura nella mattinata di oggi a Pomigliano d’Arco. In via Alcide De Gasperi, nella zona di Parco delle Mimose, un albero è finito in strada, abbattuto dalle raffiche di vento che hanno spazzato la città.

Per questione di attimi l’arbusto non si è abbattuto su un’utilitaria che in quel momento stava transitando nella zona. Successivamente sono intervenuti i tecnici del Comune che hanno provveduto a rimuovere l’albero ripristinando la normale circolazione.

L’allerta vento

Rispettate le previsioni che avevano indicato quella di oggi come la giornata più critica con i venti spireranno molto forti (con raffiche) e il mare si presenterà molto agitato. L’allerta meteo per vento e mare riguarda tutto il territorio della regione Campania fino alle 14 di domani.

La Protezione civile della Regione Campania ricorda agli enti competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi.