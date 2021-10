Somma Vesuviana, il presidente Sommese: “Polemiche dannose alla città”

Riceviamo e pubblichiamo dal Presidente del Consiglio Comunale Peppe Sommese

SOMMA VESUVIANA .- “Non è il tempo delle polemiche ma quello della responsabilità e del coraggio”. Così il Presidente del Consiglio Comunale di Somma Vesuviana, Giuseppe Sommese.

“Alla Consigliera Aliperta ed a quanti alimentano inutili e perniciose polemiche comunico e sottolineo che presto sarà convocato il Consiglio Comunale (ho già provveduto a convocare la conferenza dei capigruppo per Martedì 19 c.m) e che le convocazioni dell’Assise cittadina sono temporalmente in linea con le altre Istituzioni, regionali e nazionali. D’altra parte nessuno può mettere in discussione la mia personale sensibilità, politica ed istituzionale. È fin troppo evidente che siamo in presenza di forzature strumentali, di uscite ‘da palcoscenico’ che hanno già il sapore di campagna elettorale”.

“Non è, ripeto, il tempo delle polemiche. Saranno discusse, come è sempre stato, tutte le mozioni. Ci sarà spazio, come è doveroso che sia, per tutte le osservazioni pertinenti ma, nel contempo, sia ben chiaro a tutti che gli unici danni che si arrecano alla nostra Comunità nascono da chi genera instabilità, da chi costruisce polemiche semplicemente per visibilità e propaganda, nella affannosa ricerca di qualche “like” in più. Fin quando ricoprirò questo ruolo, non consentirò a chicchessia di delegittimare la massima Assise cittadina. Soprattutto non consentirò di confondere i luoghi istituzionali con quelli della becera quanto sterile propaganda”