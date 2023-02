Al Bracco si ride con “Oggi sposi…Sentite condoglianze!”

Venerdì prossimo la prima

Uno spettacolo corale, un piccolo viaggio attraverso diverse forme di espressione teatrale, la commedia borghese, il monologo, il cab-teatro, la canzone, il varietà, un omaggio al mestiere dell’attore e al pubblico che torna a teatro dopo due anni di enormi difficoltà del settore. Questa la mission del Teatro Bracco. Certamente questi obiettivi della nuova commedia che sarà in scena da venerdì 3 febbraio fino a domenica 19 febbraio nella storica sala della Pignasecca diretta da Caterina De Santis, la quale sarà sul palcoscenico in: “Oggi sposi…Sentite condoglianze!”, che torna al Teatro Bracco di Napoli. Continui colpi di scena, e quando tutto sembrerebbe prendere la strada più… ecco pronto un nuovo colpo di scena.

La storia è ambientata in Brasile ai giorni nostri e se, in una calda sera d’estate, in una discoteca di Bahia, due giovani ragazzi napoletani decidono, senza attendere lo scontato periodo di fidanzamento, di sposarsi…beh, sicuramente la cosa non è delle più normali. Se poi si decide di comunicarlo alla famiglia a Napoli, una classica famiglia napoletana con marito libertino, moglie sull’orlo di una crisi di nervi e sorella di lei zitella incallita con frequenti momenti di amorosi calori, facendole una sorpresa, senza nemmeno avvertirli con un sms o un WhatsApp… beh, la cosa diventa ancora più complicata. Nella casa dei genitori del giovane sposo le cose non sono così tranquille per ricevere quella che dovrebbe essere una bella notizia e poter festeggiare come si deve le prossime nozze. Quello che è accaduto potrebbe in effetti cambiare drasticamente lo sviluppo della storia e tutti i suoi eventi. Causa l’improvviso ed inaspettato incidente, e non sarà quello matrimoniale, entreranno a far parte della storia loschi figuri, che per alcuni momenti faranno pensare ad un risvolto della storia che va nella commedia noir, quasi un giallo… Questo, e non solo, accade durante l’ora e mezza di ilarità. I tempi sono della commedia americana, miscelati con quelli a noi noti della farsa napoletana. Si riderà ma anche avendo il tempo ogni tanto per riflettere su quelli che erano i valori della famiglia e che ad oggi vengono messi in discussione da un mondo che corre forse un po’ troppo. Un susseguirsi di colpi di scena, e quando tutto sembrerebbe prendere la strada più logica, quella più tranquilla, forse la più prevedibile… ecco pronto un nuovo e forse non ultimo colpo di scena.

Sul palco con Caterina De Santis, Corrado Taranto ed Enzo Varone ci sarà la Compagnia Stabile del Teatro Bracco. In scena Andreina Raucci, Emanuela Giordano, Marco Serra, Rino Grillo, Guglielmo Capasso, Anna D’Auria, Maria Russo, Vincenzo Cuomo, Franco Pica.

La regia è di Claudio Insegno, che darà ritmo ad un susseguirsi di colpi di scena. Spettacoli di giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19,30 e domenica 18,30.

Per info www.teatrobracco.it

Harry di Prisco