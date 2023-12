Agguato a Napoli, ferito attore de “La paranza dei bambini”

Questa notte a Napoli, nei pressi di piazza Carlo III, due giovani fidanzati hanno subito un grave agguato.

Il ragazzo, Ciro Vecchione, attore del film ” La Paranza dei Bambini”, e già noto alle forze dell’ordine, stava transitando nei pressi di piazza Carlo III a bordo della sua auto con la fidanzata 21enne, alle ore 2 circa, quando almeno tre scooter li avrebbero accerchiati per poi aprire il fuoco proprio in direzione dell’auto. Un agguato vero e proprio ai danni dei due giovani che sono attualmente ricoverati all’ospedale Vecchio Pellegrini. Più grave la ragazza che è stata colpita all’addome da un proiettile, mentre Ciro sarebbe stato ferito al bacino. Nessuno dei due è però in pericolo di vita; sul luogo sono accorse le forze dell’ordine che hanno trovato decine di bossoli sparsi sull’asfalto.

Sono ora in corso le indagini sul movente dell’episodio e l’identità degli aggressori in quello che ha tutta l’aria di un attentato camorristico.

Non è la prima volta che il giovane attore subisce un agguato del genere: già nel 2021 era sopravvissuto ad un episodio simile riportando lievi ferite al torace.