Bus contro auto, muore coppia di coniugi di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO – Pomigliano piange una coppia di coniugi. E’ di due morti il bilancio dell’incidente mortale avvento ieri sera sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. L’impatto è stato registrato nella galleria di Buccino, ai confini tra le province di Salerno e Potenza.

A scontrarsi nel tratto a doppio senso di marcia sono stati un bus e un’auto con a bordo una coppia di Pomigliano d’Arco che viaggiava in direzione Nord. Per i due coniugi, di 74 anni il marito e 69 anni la moglie, non c’è stato purtroppo nulla da fare.

I vigili del fuoco hanno dovuto liberare i corpi dalle lamiere dalla Toyota per effettuare i soccorsi che purtroppo si sono rilevati vani. Il tratto dove è avvenuto lo scontro frontale era a doppio senso perchè sono in atto lavori.

Foto tratta da servizio di Tgr Campania