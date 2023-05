Aggressioni a Pomigliano e Torre del Greco, allerta massima nei seggi elettorali

Elezioni amministrative, Borrelli (AVS): “Chiedo a Questore e Prefetto massima allerta nei seggi dopo aggressioni subite a Pomigliano d’Arco e Torre del Greco. Sia garantita a tutti libertà di voto”

“Bisogna garantire la regolarità nelle operazioni di voto per le imminenti elezioni amministrative di domenica e lunedì.

Per questo chiedo al Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, e al Prefetto, Claudio Palomba, massima allerta in tutti i seggi dei comuni chiamati al voto, in particolare chiedo un rinforzo di personale delle Forze dell’Ordine in quei Comune dove si sono registrati gravissimi episodi di violenza e intimidazioni ai nostri danni. Come accaduto a Pomigliano d’Arco lo scorso 5 maggio dove il nostro candidato sindaco Salvatore Cioffi è stato aggredito da due persone in sella a uno scooter al termine di una iniziativa elettorale e, ancora prima a fine aprile, a Torre del Greco dove proprio il sottoscritto è stato aggredito durante un’iniziativa per la legalità e contro la camorra in piazza Santa Croce e i militanti di Europa Verde sono stati costretti a smontare il gazebo per timore di violente ritorsioni. Un clima pesante per chi, come noi, si batte a difesa del territorio e contro la criminalità che non deve tuttavia influenzare la libertà di voto nei seggi”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli.