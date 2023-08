Abbonamento per il trasporto pubblico gratuito per gli studenti, le novità di quest’anno

Rinnovato anche per l’anno scolastico e accademico 2023-2024 l’abbonamento per il trasporto pubblico gratuito per gli studenti tramite l’iniziativa sottoscritta e finanziata dalla Regione Campania.

Anche quest’anno la Regione Campania ha deciso di riproporre l’iniziativa a sostegno degli studenti rinnovando l’abbonamento per il trasporto pubblico. Un’azione che il governo regionale porta avanti dal 2016 e che mira a sostenere il diritto allo studio promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico locale. Si tratta di un intervento importante da parte dell’amministrazione regionale sul piano sociale e di supporto alle famiglie. “Lo scorso anno oltre 130mila ragazze e ragazzi hanno beneficiato di questa misura: siamo l’unica Regione d’Italia ad attuare questo intervento”, è quanto ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca.

L’abbonamento

Dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale arrivata il 1° agosto, da ieri è possibile fare richiesta dell’abbonamento gratuito studenti. Anche quest’anno il servizio del trasporto gratuito per gli studenti della Campania sarà aperto ai giovani fino a 26 anni d’età. Coloro che faranno richiesta e saranno in possesso dei requisiti potranno avere un abbonamento Casa-scuola o Università valido per tutto il periodo scolastico. Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 agosto 2024 e potranno essere utilizzati per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto/Università. Inoltre, il titolo di viaggio digitale sarà valido solo nei giorni feriali. Anche quest’anno l’abbonamento è solo in formato digitale e sarà scaricabile tramite l’app di UnicoCampania direttamente sui telefoni degli studenti.

Le novità

Quest’anno sono state introdotte alcune novità rispetto agli anni precedenti. Infatti, potranno accedere al trasporto gratuito anche i laureandi che conseguiranno il titolo entro marzo 2024 e non si iscrivono per l’anno accademico 2023-2024. Inoltre, sarà possibile inviare la richiesta anche per chi frequenta i percorsi di formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e per chi intraprende i percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro.

