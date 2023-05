“Adotta un filosofo e uno scienziato”, al liceo Colombo di Marigliano l’ultimo appuntamento

Dopo il primo appuntamento del 18 maggio, tenutosi nell’aula consigliare del comune di Marigliano, l’ultimo incontro è fissato per il 25 maggio presso il Liceo Colombo di Marigliano. Saranno presenti il filosofo e lo scienziato Luca Lo Sapio e Giovanni Covone.

Giunta alla sua seconda edizione nell’attuale format “Adotta un filosofo e uno scienziato” è un’iniziativa di divulgazione culturale organizzata dalla Regione Campania e dall’Università Federico II.

Il concept del format è semplice ed efficace allo stesso tempo: si sceglie un tema, quest’anno i rapporti tra soggettivo e oggettivo, e si pongono in dialogo due esperti, uno di ambito umanistico, l’altro di ambito scientifico. Tuttavia, ed è forse proprio questa la forza dell’iniziativa, la pretesa è proprio quella di andare oltre gli steccati disciplinari per aprirsi a una nuova idea di sapere in cui scienza e filosofia collaborano per la comprensione della realtà nelle sue varie dimensioni.

Nel loro primo incontro, Lo Sapio e Covone, hanno parlato dell’importanza di un proficuo dialogo tra scienza e filosofia, della ricerca della vita al di fuori del nostro pianeta, del futuro dell’umanità, di intelligenza artificiale e tanto altro mostrando come la co-costruzione del sapere sia forse l’unica strada per accrescere la nostra comprensione di un mondo che, ormai lo sappiamo, è caratterizzato da complessità e imprevedibilità ma in cui l’impresa scientifica resta l’unica strada, insieme alla riflessione filosofica, per cercare delle risposte, benché provvisorie e aprire a nuove possibili domande.