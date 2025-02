Addio “Murello”, rione Trieste perde un pilastro: l’ultimo rombo del mago delle Vespe

Somma Vesuviana piange la scomparsa di Vincenzo Esposito, venuto a mancare all’età di 75 anni. Conosciuto da tutti come “ò Murello”, è stato per decenni il meccanico delle Vespe per eccellenza, un vero punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e per chiunque avesse bisogno di una riparazione o di un consiglio esperto.

La sua officina non era solo un luogo di lavoro, ma un punto d’incontro, un angolo di socialità dove si respiravano passione, esperienza e tradizione. Vincenzo non si limitava ad aggiustare motori, ma trasmetteva il suo sapere con generosità, conquistando la stima e l’affetto di intere generazioni.

Una colonna del rione Trieste

Il rione Trieste di Somma Vesuviana perde una delle sue colonne portanti. Vincenzo Esposito era molto più di un semplice meccanico: era un amico, un confidente, una figura familiare per chiunque passasse di lì. La sua dedizione al lavoro e alla comunità lo hanno reso un simbolo del quartiere, un uomo sempre pronto ad aiutare e a dispensare un sorriso fin da quando era ragazzo di bottega anche negli ultimi tempi della malattia.

Tanti in queste ore si stanno stringendo ai suoi cari – la moglie Rosa Saviano, i figli Elvira, Carmine, Imma, Tiziana, Eduardo, Monica e Lucia – in attesa dell’addio di domani. I funerali si terranno lunedì 10 febbraio alle ore 11, partendo dalla sua abitazione in via Colle, 19. Il rito funebre sarà celebrato nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

Somma Vesuviana saluta uno dei suoi figli più amati, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti.